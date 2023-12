Trauer um Priester Rudolf Marini

Rudolf Marini wurde am 28. November 1927 in St. Michael/Eppan geboren und am 28. Juni 1953 in Trient zum Priester geweiht. Zwischen 1953 und 1956 wirkte er als Kooperator in Unsere Liebe Frau in Schnals, Marling und Tiers. Von 1955 bis 1964 war Marini Ordinariatssekretär in Trient und Brixen.Von 1964 bis 1979 wirkte er als Referent am diözesanen Verwaltungsamt; zugleich war er von 1972 bis 1979 Pfarrer in Karneid. Von 1979 bis 1993 war er Pfarrer in Meransen und anschließend bis 2001 in Ehrenburg. Im Jahr 2001 wurde Marini von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden. Viele Jahren war Marini im Priesterunterstützungsverein tätig. Seinen Lebensabend verbrachte Rudolf Marini in Bozen.