Trentino: Arbeitskräfte schamlos ausgebeutet

4 Euro die Stunde

Immobilien, Fahrzeuge und Grundstück beschlagnahmt

Laut den Ermittlungen der Finanzpolizei sollen die Verdächtigen zwischen 2021 und dem Vorjahr über ein in der Papier- und Kartonherstellung tätiges Unternehmen mit Sitz in der Vallagarina Arbeitskräfte aus Pakistan angeworben haben.Während diese Arbeitskräfte auf ihre Aufenthaltsgenehmigung warteten und zugleich ihre Familien im Heimatland finanziell unterstützten, soll ihre Notlage von den Arbeitgebern schamlos ausgenutzt worden sein.Laut Ermittlungen sollen die Angestellten unter anderem gezwungen worden sein, bis zu 13 Stunden täglich zu arbeiten – für einen Stundenlohn von 4 Euro. Zudem konnten die Ermittler mit Hilfe zahlreicher sichergestellter Unterlagen und Dokumente aufdecken, dass die Mitarbeiter gezwungen wurden, einen Großteil ihres Lohnes – im Schnitt zwischen 1000 und 1800 Euro – auf ein Konto in Pakistan zu überweisen.Auf diese Weise sollen im Laufe des Jahres rund 102.000 Euro auf besagtes Konto eingegangen sein. Im Schnitt soll den Mitarbeitern zwischen 500 und 700 Euro übrig geblieben sein. Davon mussten sie noch einmal 200 Euro für ihren Schlafplatz abgeben.Dem nicht genug, sollen sie obendrein noch gezwungen worden sein, rund 150 Euro pro Monat in einem Lebensmittelgeschäft auszugeben, das mit einigen der Verdächtigen in Verbindung stehen soll. Innerhalb von 3 Jahren sollen dort fast 22.000 elektronische Essensgutscheine im Gesamtwert über 152.000 Euro eingelöst worden sein.Auf Anweisung des U-Richters von Rovereto hat die Finanzpolizei diesem illegalen Treiben nun eine Ende gesetzt. Im Zuge der Operation wurden 8 Immobilien, 3 Fahrzeuge und ein Grundstück in Rovereto vorsorglich beschlagnahmt.Zudem konnten auf diversen Konten insgesamt 521.000 Euro sichergestellt werden. Unabhängig davon wurden zudem zahlreiche Verstöße gegen die Arbeitssicherheit in der Produktionshalle des Unternehmens festgestellt.