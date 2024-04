Trentino: Base Jumperin stirbt bei Sprung vom Monte Brento

Die 41-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden

Der Anruf bei der Notrufnummer 112 ging gegen 7.40 Uhr ein. Die Notrufzentrale forderte den Einsatz des Hubschraubers an, während die Einsatzkräfte der Stationen Riva del Garda und Trento Monte Bondone des Berg- und Höhlenrettungsdienstes des Trentino vor Ort eintrafen.Die Frau befand sich an einer sehr schwer zugänglichen Stelle unter einigen steilen Überhängen, so dass der Hubschrauber 6 Retter mit einer Winde auf den darunter liegenden Felsvorsprung (entlang der Via degli Amici) absetzen musste.Die Einsatzkräfte erreichten die leblose Person, indem sie etwa 60 Meter Wand aufstiegen. Der Aufstieg gestaltete sich als schwierig und erforderte einen weiteren Hubschraubereinsatz, um den Rettern zusätzliches Material zu bringen. Als die Gruppe die Frau gegen 14.30 Uhr erreichte, konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden. Sie war durch den heftigen Aufprall sofort tot.Die Carabinieri von Riva del Garda genehmigten den Abtransport der Leiche. Nachdem sie auf einen Felsvorsprung hinuntergelassen wurde, wurde sie schließlich per Hubschrauber ins Tal geflogen. Die Bergung wurde gegen 18 Uhr abgeschlossen.