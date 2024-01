Trient: Gemälde kehrt nach 36 Jahren zu seinem Eigentümer zurück

Beschreibung und Fotos des Bildes waren in die Datenbank der gestohlenen Vermögenswerte eingeflossen. So gelang es den Carabinieri im April 2022, das Werk von Eugenio Prati auszuforschen. Es wurde damals bei einer Ausstellung über Trentiner Künstler in Tenno gezeigt.Die Carabinieri stellten das Gemälde sicher, das von einem Galeristen zur Verfügung gestellt worden war. Im Vorfeld war das Werk von einem Mailänder Galeristen gekauft worden, der es seinerseits von einem anderen Kunsthändler erworben hatte. Wer das Bild ursprünglich gestohlen hatte, konnte aber nicht mehr geklärt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft stellte der U-Richter von Rovereto das Ermittlungsverfahren ein. Damit konnte das Gemälde jetzt – 36 Jahre nach dem Diebstahl – zurückgegeben werden.