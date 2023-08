Trinkwasser unterwegs nachfüllen: Projekt „Südtirol Refill Alto Adige“

Projekt „Südtirol Refill Alto Adige“

Südtirol hat das große Glück, viele Wasserquellen von hervorragender Qualität zu besitzen. Doch wo genau kann man die eigene Flasche, am besten aus Glas oder Edelstahl, auch unterwegs nachfüllen?Dafür gibt es bereits seit 2021 eine eigene Internetseite: www.refill.bz.it führt uns direkt zum nächsten Brunnen.Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz hat zur Vermeidung von Einweg-Plastikflaschen das Projekt „Südtirol Refill Alto Adige“ ins Leben gerufen.Auf der Internetseite des Projekts sind die meisten öffentlich zugängliche Brunnen, bei denen man die eigene Wasserflasche kostenlos auffüllen kann, einsehbar. Speziell auf die Bedürfnisse von Radfahrern zugeschnitten ist www.refill.bike Neben den öffentlichen Trinkwasserstellen können auch private Brunnen in die Datenbank aufgenommen werden: so sind bereits einige Bars, Restaurants, Geschäfte und andere Einrichtungen, die den eigenen Wasserhahn als Refill-Station zur Verfügung stellen, gelistet. Wer eine solche private Refill-Station melden möchte, kann sich registrieren und anschließend den privaten Brunnen eintragen, und aktiv dabei helfen, die Plastikflut einzudämmen.