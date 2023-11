Überschwemmungen in Kenia fordern 70 Tote

Nach der schlimmsten Dürre seit 4 Jahrzehnten in Kenia und den Nachbarländern Somalia und Äthiopien sind die Länder im Osten Afrikas nun von heftigen Regenfällen betroffen. Als Grund wurde das Wetterphänomen El Niño genannt.El Niño ist durch eine Erwärmung des Oberflächenwassers im Pazifischen Ozean gekennzeichnet. Das Wetterphänomen tritt im Schnitt alle 2 bis 7 Jahre auf und dauert in der Regel 9 bis 12 Monate. El Niño sorgt für Hitze sowie Dürren in einigen Regionen der Welt und schwere Regenfälle in anderen Regionen.