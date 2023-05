Unbekannte senden Fugatti Brief mit Projektil

Solidarität mit Fugatti

Bereits im Jänner 2022 war ein Brief mit einem Projektil im Postverteilungszentrum von Spini del Gardolo abgefangen worden. Adressiert war der Brief auch damals an den Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti.Am heutigen Pfingstmontag wurde erneut in solcher Drohbrief im Postzentrum abgefangen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde sofort die Postpolizei wurde sofort gerufen , die den Umschlag beschlagnahmte.Im Umschlag fanden die Beamten neben dem Projektil, auch ein Blatt Papier, auf dem eine handschriftliche Drohbotschaft an den Trentiner Landeshauptmann verfasst war: „Die nächste Kugel ist für dich“. Neben der Postpolizei ermitteln auch Staatspolizisten der Quästur Trient. Wer den Brief verschickt hat, ist derzeit unbekannt. Fugatti war im Jahr 2021 wegen der Drohungen, die er nach einigen Maßnahmen zur Bärenbekämpfung erhalten hatte, unter Polizeischutz gestellt worden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Brief, der nur den Ankunftsstempel trug, aus denselben Gründen stammt.Nach dem Vorfall erhielt der Trentiner Landeshauptmann Unterstützung und Solidaritätsbekundungen auf politischer Ebene. So äußerten sich etwa Walter Kaswalder, Präsident des Trentiner Landtages, Roberto Paccher, Vizepräsident des Regionalrates und Luca Zaia, Präsident der Region Venetien, solidarisch mit Fugatti.„Der an den Landeshauptmann gerichtete Brief ist ein ernster und einschüchternder Akt, eine verabscheuungswürdige Geste nach dem Vorbild der Demonstration der Tierschützer vor dem Haus von Fugatti. Es fällt uns nicht schwer, die Vermutung aufzustellen, dass es sich um einen erneuten Ausdruck des Hasses aus einer bestimmten Richtung handelt. Wir hoffen“, so Paccher, „dass zumindest dieses Mal auch die Opposition eine entschiedene Verurteilung aussprechen wird.“