Unglück im Iseo-See: 20-Jährige stürzt über Bord – Wenig Hoffnung

Foto: © ANSA / Filippo Venezia

Ermittlungen laufen gegen eine 23-jährige Deutsche, die sich ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen beschleunigte sie so stark, dass die 20-Jährige das Gleichgewicht verlor und in den See stürzte.Die Hoffnungen, die Frau noch lebend zu finden, wurden am Samstagabend als minimal bewertet. Vermutet wird, dass die Urlauberin bei dem Sturz mit dem Kopf aufs Boot geprallt sein könnte. Die Vermisste war mit ihrer Schwester und einer Gruppe aus gleichaltrigen Deutschen am Iseo-See auf Urlaub.Am Sonntag soll die Suche mit einem Tauchroboter fortgesetzt werden. Der Lago d'Iseo gehört wie der Lago Maggiore, der Gardasee und der Comer See zu den großen Seen in Oberitalien. Der Unfall erinnert an ein Unglück, das sich im Juni 2021 am Gardasee ereignete. Damals wurde das Boot eines jungen Paares vom Motorboot zweier deutscher Touristen gerammt. Das Paar stürzte ins Wasser und starb.