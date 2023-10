Universität Bozen: 7 Prozent mehr Neue als im Vorjahr

„Unsere Bemühungen tragen Früchte“

Bedürfnisse der Studierenden im Vordergrund

Die Erstsemestertage der Freien Universität Bozen begannen am Montagmorgen auf dem Campus im Stadtzentrum von Bozen. 2 Tage lang, am 2. und 3. Oktober, werden die Studienanfänger an ihrer neuen Uni willkommen geheißen. Dazu gehört eine ausführliche Einführung in die jeweiligen Fakultäten und Studiengänge sowie in das breite Angebot an Dienstleistungen.Außerdem stellen die Studierendenvereine ihre Aktivitäten vor. Ziel sei es, allen Neulingen den Start ins Studium so leicht wie möglich zu machen, heißt es in einer Aussendung der Uni.„Wir haben so viele junge Menschen vor uns, die sich entschieden haben, uns ihr Vertrauen zu schenken und in Bozen zu studieren“, freute sich Uni-Rektor Paolo Lugli. Außerdem betonte er, dass die Entscheidung für ein Studium an einer dreisprachigen Universität ein großer Vorteil für die spätere Karriere sei. „Nationale und internationale Rankings belegen, dass unsere Bemühungen Früchte tragen und Sie werden sehen, dass der Aufwand eines dreisprachigen Studiums belohnt wird“, richtet sich Lugli motivierend an die Studenten.Im aktuellen Hochschulranking von „Times Higher Education THE“ machte die Freie Universität Bozen kürzlich ordentlich Plätze gut und rückte – trotz größerer Konkurrenz – in die Gruppe 351 bis 400 auf. Hier lesen Sie mehr dazu. Direktor Günther Mathà unterstrich, dass es zum Markenzeichen einer studentenfreundlichen Universität wie der Freien Universität Bozen gehöre, die Bedürfnisse der Studierenden in den Vordergrund zu stellen. „Sie sind hier keine Kunden, sondern fortan Mitglieder einer großen Gemeinschaft und dank Ihrer Unterstützung und Ihres Dialogs mit dieser akademischen Community und den Dienststellen können wir immer besser werden“, so Mathà.Die Erstsemestertage werden heute mit Informationsveranstaltungen wie der Vorstellung des Sprachenzentrums und der Sprachkurse und weiteren Einführungen in die Dienstleistungen für Studierende fortgesetzt.