Untermais: Bauarbeiter gerät unter umstürzendes Mauerwerk

H.L. (57) war ersten Informationen zu Folge kurz vor 17 Uhr mit Abbrucharbeiten an einem alten Wohnhaus in der Bäckergasse in Untermais beschäftigt, als Mauerteile einstürzten. STOL hat berichtet. Der Partschinser wurde unter großen Mauerteilen eingeklemmt. Die Arbeitskollegen begannen sofort, den 57-Jährigen vom Schutt und den Mauerbrocken zu befreien.Der Notarzt von Meran kümmerte sich um die Erstversorgung des Schwerverletzten, der vom Roten Kreuz zunächst ins Meraner Spital eingeliefert und dann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 nach Bozen geflogen wurde. Im Einsatz waren auch die Feuerwehr Untermais, die beim Abtransport des Verletzten half, sowie die Carabinieri von Meran