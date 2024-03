Unwetter in Frankreich: Sieben Personen vermisst

Unter den Vermissten in der Region südlich von Lyon sind demnach auch 2 Kinder. Grund für das Unwetter war das Tief „Monica“, das am Wochenende für schwere Regenfälle sorgte.In 10 Regionen gilt derzeit noch eine Unwetterwarnung. Mehrere Tausend Haushalte waren nördlich von Nizza in der Grenzregion zu Italien zeitweilig ohne Strom.