Unwetter in Kalabrien: Mann von Baum erfasst – tot

In Reggio Calabria kam ein Mann ums Leben gekommen, nachdem er von einem Baum erfasst wurde, der aufgrund des starken Windes umgestürzt war. Der Unfall ereignete sich am Samstag. Die Feuerwehr, die Rettungsdienste und die Polizei eilten zur Unfallstelle, aber sie konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.Den Angaben zufolge war der Mann mit seinem Hund unterwegs, als er von dem Baum getroffen wurde.Die Unwetterwelle, die Kalabrien derzeit heimsucht, hat auch in Reggio starke Windböen verursacht. In weiten Teilen der Region gilt Alarmstufe Orange.