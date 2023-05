Unwetterkatastrophe in der Emilia-Romagna: „Noch nie dagewesen“

Die Opfer

Faenza, Teile von Cesena und Forlì sowie viele andere große Städte und Dörfer stehen unter Wasser. Die Lage bleibt bedrohlich: Schulen sind geschlossen. Es gilt Warnstufe Rot.In einigen Gebieten stieg das Wasser innerhalb von Minuten an und erreichte sogar die ersten Stockwerke der Häuser. 8 Menschen sind gestorben, die sich nicht in Sicherheit bringen konnten und in den unteren Stockwerken von Häusern oder in Autos eingeschlossen waren. Eine Person starb an einem medizinischen Leiden.Die Wut des Hochwassers war gewaltig: Eines der Opfer, eine Frau aus Ronta di Cesena, wurde am Mittwochmorgen am Strand von Cesenatico gefunden. Der Fluss Savio hatte die Leiche in wenigen Stunden 20 Kilometer weit mitgerissen. STOL hat berichtet. In der gesamten Romagna war der Mittwoch ein Tag der Angst und der verzweifelten Rettungsversuche, um alle in Not geratenen Menschen zu retten und die Vermissten zu erreichen. Strom und Telefonleitungen fielen ständig aus, viele Straßen waren nur mit Schlauchbooten zu erreichen.Aus Südtirol ist ein Hilfstrupp von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren im Gebiet im Einsatz. STOL hat berichtet. Ein großes Gebiet war vom Rest Italiens abgeschnitten: Züge fielen aus, die Autobahn war fast den ganzen Tag lang unpassierbar, viele Straßen waren gesperrt.Seit Tagen war Alarmstufe Rot ausgerufen worden, und die heftigen Unruhen waren bereits erwartet: Die am stärksten gefährdeten Gebiete wurden evakuiert, die Menschen wurden aufgefordert, sich in die oberen Stockwerke der Häuser zu begeben. Tausende von Menschen verließen ihre Häuser. Die Realität übertraf jedoch die schlimmsten Vorhersagen: nicht zuletzt, weil der Regen (in einigen Gebieten fiel in 36 Stunden mehr als doppelt so viel Wasser wie sonst im Monat Mai) in einem Gebiet eintraf, das bereits durch die Überschwemmungen vor 2 Wochen schwer geprüft worden war.3 Menschen starben in Forlì, einer wurde von einem Erdrutsch in Cesena mitgerissen und 2 Eheleute starben in Ronta di Cesena. Während der Ehemann in dem Haus gefunden wurde, in dem das Paar wohnte, wurde die Frau am Strand von Zadina in Cesenatico gefunden, wohin sie von der Wut des Savio über 20 Kilometer mitgerissen worden war.Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Am Abend korrigierte sich der Gouverneur Bonacchini: „9 Menschen sind durch das Unwetter in der Emilia-Romagna ums Leben gekommen.“ Das sagte der Präsident der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, gegenüber TG La7. „Bei der Berechnung der Opfer wurde eine Person hinzugezählt, die in Cesena an einer Krankheit starb, bevor der Savio überlief.“