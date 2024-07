Vahrn: Brennerstaatsstraße SS12 nächste Woche für 3 Tage gesperrt

Sperre von Dorf Vahrn bis Industriezone Forch

Auch Buslinien 210 und N310 betroffen

Die Tunnelbohrmaschine für die Brennerbasistunnel-Zulaufstrecke Franzensfeste-Waidbruck hat am Mittwoch in Vahrn ihren Dienst aufgenommen. Damit haben weitere wichtige Arbeiten für die Realisierung der Zulaufstrecke begonnen.„Der Brennerbasistunnel ist das Hauptprojekt für die Potenzierung der Eisenbahn am Brennerkorridor. Aber ohne Zulaufstrecken ist die Verlagerung gerade des Gütertransports nur unzureichend möglich“, unterstreicht Landesrat Daniel Alfreider die Notwendigkeit dieser Arbeiten.In der Zeit vom 21. bis 28. Juli wird die Tunnelbohrmaschine die Staatstraße SS12 unterqueren. Aus Sicherheitsgründen wird die Straße SS12 zwischen dem Dorf Vahrn und der Industriezone Forch auf Antrag der Bietergemeinschaft Consorzio Dolomiti, welches die Arbeiten für RFI ausführt, für den Verkehr gesperrt. Die Sperre der Brennerstaatsstraße wird sich voraussichtlich auf höchstens 3 Tage beschränken. Eine Umfahrung wird ausgeschildert.Betroffen sind davon auch die Buslinien 310 und N310 welche, von Sterzing kommend nach der Haltestelle Ladestatt nicht über Vahrn , sondern über Schabs nach Brixen fahren. Auf der Ersatzstrecke werden keine Haltestellen bedient. Dasselbe gilt in umgekehrter Richtung. Es entfallen die Haltestellen “Gewerbezone Forch“, „ Vahrn , Goldener Adler“ sowie “ Vahrn , Defreggenweg“.