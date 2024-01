Venedig: Ab heute Vorverkauf für Tagesticket gestartet

Dies sind die Testtage an denen besonders viel Beuscherverkehr in der Stadt erwartet wird. - Foto: © Città di Venezia

Um die Besucherströme in der Lagunenstadt besser zu managen, war im September 2023 eine Eintrittsgebühr beschlossen worden. Für 2024 wird nun an 29 bereits festgelegten Tagen ein Tagesticket eingeführt. Insgesamt soll getestet werden, ob es denn funktioniert.Die ausgewählten Tage, sind Tage an denen eine besonders hohe Anzahl an Besuchern erwartet wird. Ab heute beginnt der Ticketvorverkauf.Über ein Internetportal können Tagestouristen für 5 Euro ein Ticket kaufen. Kinder unter 14 Jahren und Besucher, die für mindestens eine Nacht in der Stadt bleiben, sind von der Gebühr ausgenommen. In Form eines QR-Codes wird das Ticket abrufbar sein und muss bei einer Kontrolle vorgezeigt werden. Wer kein gültiges Ticket hat, darf sich auf Bußgeldforderungen bis zu einer Höhe von 300 Euro gefasst machen.Nähere Informationen finden Sie hier oder auf der Internetseite zur Anmeldung für ein Tagesticket.