Verdächtiges Auto angehalten: 2 Personen angezeigt

Den Beamten war ein Fahrzeug gemeldet worden, das scheinbar ohne Ziel zwischen den Wohnsiedlungen kursierte. Dem Hinweis aus der Bevölkerung nachgehend, hielten die Carabinieri das Auto gemeinsam mit Beamten in Zivil aus Schlanders längere Zeit unter Beobachtung.Das verdächtige Verhalten des Fahrers führte schließlich dazu, dass die Carabinieri das Auto anhielten und sowohl das Fahrzeug als auch die beiden Insassen, einen Italiener und einen Mann aus Albanien, kontrollierten.Beide waren bereits mehrfach vorbestraft, auch strafrechtlich, weshalb das Auto beschlagnahmt und die beiden Männer festgenommen wurden.Im Fahrzeug fanden die Carabinieri einen großen Seitenschneider, ein Papiermesser und mehrere Paar Handschuhe aus Nitril. Auch diese wurden beschlagnahmt.Die Männer kassierten eine Anzeige wegen unrechtmäßigen Besitz von Gegenständen, die zum Einbruch verwendet werden könnten.Wie die Carabinieri in ihrer Aussendung schreiben, seien Hinweise aus der Bevölkerung die effizienteste Art der Prävention von Straftaten. Die Bürger seien angehalten, verdächtig wirkende Situationen zu melden.Selbstverständlich, so betonen die Carabinieri , gelte, wie vom europäischen Recht vorgesehen, die Unschuldsvermutung.