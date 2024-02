Verherrlichung des Faschismus: 24 Anzeigen in Ferrara

Foto: © ANSA / Polizia

Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem eine Gruppe von Personen in orangefarbenen Uniformen in einem Lokal im jüdischen Viertel von Ferrara auftauchte und eine Reihe von Flugblättern verteilte, in denen die früheren Diktatoren Italiens und Deutschlands, Benito Mussolini und Adolf Hitler, gepriesen wurden. Dabei sollen sie einige Kunden bedroht haben, die versuchten, die rassistischen, nazifreundlichen Gesänge zu unterbrechen.Trotz des Eingreifens der Polizei skandierten die jungen Männer – allesamt Italiener im Alter zwischen 20 und 30 Jahren – weiterhin Slogans für den Duce und Hitler, „ohne sich über die Folgen ihres Verhaltens Gedanken zu machen“, erklärten die Ermittler.Geprüft wird jetzt das bei den Hausdurchsuchungen beschlagnahmte Material und ob die Angeklagten eine illegale neofaschistische Vereinigung gegründet haben.