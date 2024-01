Verkehrsprobleme und Unfälle durch Schneefall in der Nacht

Unfall in Terlan. - Foto: © FFW Terlan

Die Feuerwehr Kastelruth bei einer Fahrzeugbergung. - Foto: © FFW Kastelruth

In Welschnofen musste ein Auto mit dem Kran geborgen werden. - Foto: © FFW Welschnofen

In Völs geriet ein Auto über die Fahrbahn. - Foto: © FFW Völs

Fahrzeugbergung in Lengstein. - Foto: © FFW Lengstein

Kleiner Unfall in Schlinig. - Foto: © FFW Schlinig

Unfall und Fahrzeugbergung in St. Christina. - Foto: © FFW St. Christina

Die Feuerwehr St. Christina zog das Auto zurück auf die Straße. - Foto: © FFW St. Christina

Der Schnee schaffte es in der Nacht auf Samstag zeitweise bis ins Etschtal, da die Luft aufgrund der guten Niederschlagsintensität etwas abgekühlt hat, twittert Landesmeteorologe Dieter Peterlin.In den etwas höheren Lagen hingegen sind auch größere Schneemengen gefallen. Viele Fahrbahnen sind schneebedeckt und rutschig. In der Nacht gab es deswegen zahlreiche Feuerwehreinsätze.Größere Unfälle blieben zum Glück aus. In Welschnofen und Völs gerieten Autos über die Fahrbahn. Zu kleineren Unfällen kam es auch in Terlan, St. Christina oder Karneid. Andere Fahrzeuge kamen auf den rutschigen Fahrbahnen nicht mehr vom Fleck und mussten geborgen werden wie zum Beispiel in Kastelruth, Lengstein oder im Sarntal.Da es am Samstag weiter schneien soll und viele Touristen nach den Feiertagen abreisen wollen, könnte das Chaos erst noch bevorstehen. Der Bevölkerungsschutz ruft deshalb zu einem der Situation angepassten Verhalten auf den Straßen auf.