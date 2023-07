Versuchter Mord in Bozen – 50-jähriger Mann festgenommen

Die Polizei hat sich am gestrigen Dienstag ein 50-jähriger Mann, ein italienischer Staatsbürger, gestellt. Er hatte kurz zuvor am Bozner Boden auf einen anderen Mann eingestochen und ihn schwer verletzt.Gegenüber der Polizei gab er an, dass er die Tat aus Eifersucht begangen habe: Der Mann, auf den er eingestochen habe, sei der neue Liebhaber seiner Frau.Indes machten sich Polizisten zum Tatort auf, um den Verletzten zu suchen. Dieser wurde vom Notarzt vor Ort erstversorgt und mit Stichwunden am Hals und der Schulter ins Krankenhaus gebracht.Der 50-jährige mutmaßliche Täter wurde wegen Mordversuchs festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.Der Zustand des Opfers soll ersten Informationen zufolge ernst sein.