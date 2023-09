Vor 10 Jahren: 4 Südtiroler sterben bei Flugzeugunglück

Innerhalb von Sekunden nach dem Aufprall nahe dem Ombretta-Pass ging die Cessna 172 mit Peter Brunner, Harald Ebnicher, Stefan Mahlknecht und Deborah Mair an Bord in Flammen auf. - Foto: © DIGITAL CAMERA / PIERO CAVAGNA

Zehn-Jahre-Gedenkmesse

Dieses Kreuz an der Unglücksstelle am Ombretta-Pass soll an die 4 Verunglückten Deutschnofner Peter Brunner, Harald Ebnicher, Stefan Mahlknecht und Deborah Mayr erinnern. Per Helikopter haben die Brüder Kostner das Kreuz zur Unglücksstelle gebracht.

Das ist passiert

Der Dolomiten-Rundflug nahm ein tragisches Ende. - Foto: © IG: J. Markart/ Foto: Hatto Schmidt

Ein Flugzeugunglück mit 4 Toten an der Marmolata schockte vor 10 Jahren ganz Südtirol – vor allem aber die Gemeinde Deutschnofen, woher alle Opfer stammten.Im Sommer 2015 wurde ein Gedenkkreuz an der Unglücksstelle aufgestellt und gesegnet. Am heutigen Sonntag findet nun in der Kapelle des Schutzhauses Contrin (nächstgelegene Hütte) um 10.30 Uhr die Zehn-Jahre-Gedenkmesse statt.Das Flugzeugunglück hatte sich am 17. August 2013 an der Südwestflanke der Marmolata (am Ombrettapass im Trentino) ereignet. Innerhalb von Sekunden nach dem Aufprall ging die Cessna 172 mit den 4 Südtirolern an Bord in Flammen auf. Dabei verloren Peter Brunner (27), Harald Ebnicher (34), Stefan Mahlknecht (48) und Deborah Mair (24) ihr Leben.Die 4 Deutschnofner waren in Bozen zu einem Rundflug gestartet. In der Folge überflogen sie ihren Heimatort, das Fassatal und nahmen Kurs auf die Marmolata. Am Ombretta-Pass kam es gegen 15.50 Uhr zum tragischen Unglück. Die Cessna 172 stürzte ab und ging in Flammen auf. Für die 4 Insassen kam jede Hilfe zu spät.