Südtirol: Jetzt kühlt es ab

Ab morgen: Abkühlung

Kühlere Polarluft kommt

29,4 Grad Celsius wurden am gestrigen Sonntag in Auer gemessen: Damit war der Sonntag der bisher wärmste Tag im Jahr. Laut dem Meteorologen des Landes, Dieter Peterlin , wurde aber kein alter Rekord gebrochen: Es war nicht das wärmste Aprilwochenende aller Zeiten.Doch nun ist – zumindest vorerst – vorbei mit der Hitze : Ab dem morgigen Dienstag kühlt es langsam, aber sicher ab, sagt Peterlin. Bis Mitte der Woche würden die Temperaturen um 10 bis 15 Grad sinken im Vergleich zu heute.Am Donnerstag geht es wechselnd bewölkt weiter. Es bleibt windig und kühl. Am Freitag ändert sich nicht viel. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 18 Grad.„Jetzt waren wir längere Zeit im Einfluss der Afrikaluft – mit Ausnahme vom vergangenen Mittwoch – nächste Woche dreht der Wind auf Nord und kühlere Polarluft erreicht uns“, so Peterlin.