Vorwurf: Im Streit mit dem Arbeitskollegen eine Pistole gezogen

War es die Schreckschusspistole?

Warum der Lagerarbeiter und der Lkw-Fahrer aneinander gerieten, ist nicht bekannt. Der Lkw-Fahrer soll aber in der Folge eine Waffe gezogen und sein Gegen√ľber damit bedroht haben, so der Vorwurf. Zeugen f√ľr den Vorfall gibt es offenbar nicht. Bei der Drohung soll es geblieben sein ‚Äď der Lkw-Fahrer habe sich davongemacht, hei√üt es.Der Lagerarbeiter, ein junger Mann aus Bozen, informierte seinen Arbeitgeber √ľber den Vorfall und erstattete sofort Anzeige bei der Carabinieri-Station in Branzoll.In der Wohnung des Lkw-Fahrers in Leifers fanden die Beamten eine Schreckschusspistole vom Kaliber 9 mit Platzpatronen, die in Form und Farbe der entsprach, die der Lagerarbeiter beschrieben hatte.Die Pistole wurde beschlagnahmt, der Mann wurde wegen schwerer Bedrohung an die Bozner Staatsanwaltschaft verwiesen, die mit dem Fall betraut ist.