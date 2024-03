Kündigungen und krankheitsbedingte Ausfälle haben in den letzten Wochen im Schülerheim Wasserfall in Auer dazu geführt, dass die Heimleitung nicht alle Dienste abdecken konnte. Die personellen Nachbesetzungen gestalten sich schwierig. Am Sonntag soll ein Elternabend stattfinden, die Notsituation so schnell und so gut als möglich behoben werden.