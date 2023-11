Nach dem Mord an Giulia Cecchettin laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Was in der Nacht vom 11. auf den 12. November zwischen Filippo Turetta und Giulia Cecchettin geschah, haben die Ermittler nun rekonstruiert. Es soll ein Mord in 2 Akten gewesen sein. von Micaela Taroni