Schneefall, Nebel, schlechte Sicht und Lawinenwarnstufe 4: Immer wieder kommt es vor, dass Skitourengeher schlechte Verhältnisse ignorieren und in die Berge gehen. In der Folge passieren dann oftmals tragische Unglücke. Und trotz dieser Gefahr müssen Rettungskräfte ausrücken. Wie gefährlich sind solche Einsätze für die Einsatzkräfte? Bringen Sie sich selbst in Lebensgefahr? Das sagt Thomas Mair vom Bergrettungsdienst Südtirol dazu.