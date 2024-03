Wegen Drogenbesitz: Mann in Meran verhaftet

Kokain war eine Droge, die die Beamten der Finanzpolizei bei einem Mann in Meran fanden (Symbolbild). - Foto: © shutterstock

Auch eine Präzisionswaage gefunden

Weitere Patrouillen in Bozen

Bei einer Kontrolle wurde die Finanzpolizei Meran vor Kurzem von einer Hundestaffel aus Bozen unterstützt. Die Beamten hielten ein Auto an, das Richtung Stadtzentrum fuhr.Der Autolenker, der der Polizei bereits bekannt war, wirkte nervös auf die Beamten, nachdem er die Anwesenheit der Drogenhunde bemerkte. Da er die Kontrolle erwartete, übergab er spontan ein Päckchen mit etwa 2,5 Gramm Rauschgift und 2,5 Gramm Kokain.Aufgrund seiner Vorstrafen durchsuchten die Polizeibeamten auch sein Wohnhaus. Auch hier schlugen die Hunde an. Die Beamten fanden einen großen Umschlag, der 21.500 Euro in bar enthielt. Der Umschlag soll nach Kokain gerochen haben, da er wohl unmittelbar nach dem Kontakt mit der Droge angefasst worden war.Die Polizeibeamten nahmen deshalb an, dass Drogen an anderen Stellen im Haus versteckt sein könnten. Tatsächlich beschlagnahmten sie weitere 35 Gramm Kokain und über 330 Gramm Haschisch. Sie entdeckten außerdem eine Präzisionswaage, die wahrscheinlich zur Dosierung der Drogen verwendet wurde.Der Mann – für den bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung gilt – wurde angezeigt und verhaftet. Das teilte die Finanzpolizei heute in einer Aussendung mit.Nachdem sie in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Landeshauptstadt ein Bürger festgenommen hatte, der fast 7 Kilo Haschisch bei sich hatte, patrouillierte die Finanzpolizei auch am Mittwoch im Stadtzentrum von Bozen. Dort trafen sie auf 2 Ausländer an, die geringe Mengen Haschisch bei sich hatten. In der Nähe des Bahnhofs fanden Drogenspürhunde zur gleichen Zeit über 60 Gramm Haschisch, versteckt in einem Blumenbeet. Die Drogen wurden beschlagnahmt.