Wie sich das Wetter auf den Südtiroler Handel auswirkt

hds-Präsident Phlipp Moser - Foto: © Alfred Tschager Photography & Co.

Für die Gäste ist das Einkaufen mit Emotionen verbunden. - Foto: © DLife/DF

„ Einkaufszentren sind für Händler kein großes Problem. ” — Philipp Moser

Philip Moser: Die Händler sind derzeit zufrieden. In Hinblick auf die Sommersaison sind sie auch optimistisch. Die Buchungen sind nämlich gut und das Wetter spielt mit. Das Wetter ist für den Handel im Sommer immer ein großes Thema.Moser: In zweierlei Hinsicht ist das Wetter ausschlaggebend: Wir brauchen schönes Wetter, damit die Leute nach Südtirol kommen und nicht irgendwo anders hinfahren. Es ist aber auch sehr positiv, wenn es hin und wieder unbeständig ist, damit die Leute in die Stadt einkaufen gehen, statt auf den Berg zu gehen.Moser: Nein, das nicht. Aber grundsätzlich ist die Buchungslage nicht schlecht und die mittelfristigen Wetterprognosen sind auch gut. Deswegen ist der Handel positiv eingestellt. Wobei man aber sagen muss, dass die Einheimischen weniger einkaufen.Moser: Die Einheimischen kaufen wegen der Inflation bzw. der steigenden Preise sehr viel vorsichtiger und überlegter ein. Die Umsätze der Händler steigen deswegen kaum, auch wenn das in Zeiten von Inflation notwendig wäre.Moser: Touristen sind im Urlaub und denken und handeln ganz anders als die Einheimischen. Deswegen haben Geschäfte, die mit Touristen arbeiten, die besseren Prognosen als die, die mit Einheimischen arbeiten.Moser: Es geht weniger um die Branche. Es geht wirklich nur um die Geschäfte, die auf den Einheimischen fokussieren und die, die mit dem Gast arbeiten.Moser: In der Mode spürt man es weniger, weil Modegeschäfte eher auf den Gast fokussieren. Aber wie gesagt, es geht weniger um die Branche.Moser: Für die Händler sind die Kosten enorm gestiegen. Nicht nur Strom und Gas ist teurer geworden, sondern auch die Angestellten. Jeder Händler findet eine andere Lösung. Viele zahlen die hohen Kosten aber aus eigener Tasche und wälzen nur das Nötigste auf den Kunden um.Moser: Der Sommerschlussverkauf ist vor allem für unsere kleinen Geschäfte gedacht. Gemeinsam legen wir ein Datum fest, wann er beginnt und kommunizieren das dann gemeinsam. Dadurch ist die Werbekraft viel größer und die kleinen Geschäfte bekommen ihre Lager frei für die Herbstware. Auch für den Kunden ist der Sommerschlussverkauf natürlich absolut interessant. Trotzdem muss man den Schlussverkauf immer wieder überdenken. Im Onlinehandel gibt es zum Beispiel keinen solchen Tag.Moser: Der Onlinehandel schon zum Teil, Einkaufszentren hingegen nicht. Gäste kommen nach Südtirol und wollen beim Einkaufen Emotionen, sie wollen durch die Lauben und nicht in ein Einkaufszentrum gehen. Einkaufszentren haben ein viel größeres Problem mit dem Onlinehandel, weil es bei beiden nur um den Kauf geht. Sie müssen deswegen gerade stark umdenken.