Wie viele Ärzte pro 1000 Einwohner? Südtirol unterdurchschnittlich

Laut dem sechsten Bericht über das Gesundheitswesen in Italien, vorgelegt von der Stiftung Gimbe, kommen im Trentino 2,12 Ärzte auf 1000 Einwohner, was leicht über dem staatlichen Durchschnitt von 2,11 liegt. Auf 1000 Trentiner kommen 6,11 Krankenschwestern und -pfleger, was ebenfalls über dem gesamtstaatlichen Durchschnittswert von 5,06 liegt.In Südtirol hingegen liegt die Zahl der Ärzte pro 1000 Einwohner mit 1,86 unter dem Durchschnitt. Immerhin: 6,16 Krankenschwestern und Krankenpfleger kommen auf 1000 Südtiroler.