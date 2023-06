Wolken, Regen und etwas Sonne: So wird das Wetter in Südtirol

Wolkenfelder und Regenschauer wechseln sich ab

Mit den heißen Sommertagen ist es in Südtirol erst einmal vorbei. Das Wetter wird unbeständiger. Grund dafür sind labile Luftmassen, die die Alpen beeinflussen.Während der Samstag noch recht sonnig begann, entwickelten sich bereits am Vormittag verbreitet Quellwolken. Am Nachmittag ist mit Regenschauern oder Gewittern zu rechnen, bevor sich das Wetter am Abend und in der Nacht wieder bessert.Ähnlich weiter geht es auch am Sonntag. Die Temperaturen gehen leicht zurück, die Wolken setzen sich am Himmel durch und am Nachmittag werden Regenschauer wahrscheinlicher.Wolken, vereinzelte Schauer und Gewitter sowie etwas Sonne: Auch ab Montag bleibt das Wetter nahezu unverändert. Nur am Dienstag setzt sich die Sonne am Vormittag durch. Tagsüber bilden sich neue Schauer. Am Mittwoch bleiben die Bedingungen unverändert, mit wechselnder Bewölkung und vereinzelten Schauern. Die Höchstwerte liegen bis Mittwoch zwischen 19 und 27 Grad.Eine Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad an mehrere Tagen in Folge bleibt also auch in der kommenden Woche weiterhin aus.