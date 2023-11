Zweifacher Kindsmord: 27-jährige Mutter festgenommen

Die Carabinieri verhafteten am Samstag eine 27-jährige Frau indischer Herkunft wegen des tragischen Verdachts der zweifachen Kindstötung. Die junge Mutter, die bereits seit ihrer Kindheit in Pedrengo (Bergamo) lebt, steht im Zentrum einer schockierenden Ermittlung.Die Beamten vollstreckten einen Untersuchungshaftbefehl, demzufolge die Frau beschuldigt wird, ihre beiden Kinder getötet zu haben. Es handelt sich um ein 4 Monate altes Mädchen, das im Jahr 2021 verstarb, und einen 2 Monate alten Jungen, der im Jahr 2022 sein Leben verlor.Ursprünglich wurde der Tod der Kinder als natürliche Ursache angesehen. Doch der zweite Todesfall weckte das Misstrauen der Carabinieri, die daraufhin mit den Ermittlungen begannen.Die schockierende Erkenntnis der Untersuchung brachte ans Licht, dass die 27-jährige Frau ihre beiden Kinder mutmaßlich aufgrund der „Frustration über das anhaltende Weinen der Kinder“ getötet haben soll, so die Ermittler.Während der Ermittlungen wurden keine psychischen Probleme bei der Frau festgestellt. Die 2 Kinder waren gesund zur Welt gekommen und „der Tod“, so die Carabinieri, „ist wahrscheinlich durch Erstickung eingetreten, so dass bei der Untersuchung der Leiche zunächst keine äußeren Anzeichen zu erkennen waren“.