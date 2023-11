Blick ins Kino: Hommage an die Großmutter

Micaela Taroni

„Wir dürfen nie vergessen“

Zur Person

Paola Cortellesi

Der Film, der gleich 3 Preise beim römischen Filmfest erobert hat, ist ein Kassenschlager: Seit dem Kinostart vor 2 Wochen meldet er Einnahmen in Höhe von über 7 Millionen Euro.Der Schwarzweißfilm, in dem Cortellesi die Protagonistenrolle übernimmt, spielt in Rom im Jahr 1946, als die Ewige Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern lag und schwere Armut herrschte. Delia () ist die Frau des gewalttätigen Ivano () und Mutter von 3 Kindern. Sie ist Ehefrau, Mutter, Putzfrau und Näherin. Sie arbeitet hart, um über die Runden zu kommen, weil ihr Mann kaum etwas verdient. In ihrer Freizeit kümmert sie sich auch um ihren bettlägerigen Schwiegervater Ottorino, einen groben und gemeinen Mann.Der Film beleuchtet die Armut, die Ungerechtigkeiten einer machistischen und patriarchalischen Gesellschaft, in der mehr Klatsch und Neid dominieren, als echtes Gemeinschaftsgefühl. Delias älteste Tochter Marcella würde gerne studieren, aber als Frau wird sie stattdessen gedrängt, zu heiraten. Als Marcella beschließt, sich mit dem wohlhabenden Giulio zu verloben, freuen sich Ivano und sein Vater über den bevorstehenden sozialen Aufstieg.Delia ist eine einfache Frau ohne große Ambitionen und hofft im Gegensatz zu ihrem Mann nur, dass ihre Tochter glücklich wird. Als sie eines Tages einen mysteriösen Brief erhält, findet sie den Mut, eine unerwartete Richtung einzuschlagen und eine bessere Zukunft zu planen als die, für die sie bestimmt ist.„Mein Film ist ein zeitgenössischer Film, der in der Vergangenheit spielt: Eine Hommage an die Geschichten meiner Großmutter, die in ihrem römischen Hof die resignierten Erzählungen vieler Frauen sammelte, die von ihren Männern misshandelt wurden. Ich möchte, dass meine Tochter weiß, woher wir kommen. Ich möchte, dass sie lernt, nichts für selbstverständlich zu halten. Unsere Errungenschaften als Frauen haben Tränen und Blut gekostet. Die dürfen wir nie vergessen“, sagt Cortellesi, die in ihrem Film erstmals in einer dramatischen Rolle zu sehen ist.Der Erfolg des Films hat sogar die Regiedebütantin überrascht. „Es war unmöglich, eine so große Resonanz für meinen Film zu erhoffen. Die Resultate übertreffen meine optimistischsten Prognosen: Nicht einmal in Momenten der größten Hoffnung hätte ich es gewagt, mir so etwas vorzustellen“, erzählt Cortellesi, die am 24. November 50 Jahre alt wird.Den runden Geburtstag fürchtet Cortellesi nicht. „Ich spüre eine starke Vitalität in mir. So wie ich jetzt geistig drauf bin, denke ich, dass ich in der Lage sein werde, Projekte bis ins Alter von 90 Jahren zu verwirklichen, wenn mir noch die körperliche Kraft bleibt. 50 ist eine runde, wichtige Zahl. Ich komme in ein wunderschönes Alter, eine Zeit der vollen Reife. Ich habe früh angefangen zu arbeiten, ich habe nichts verschwendet und keine einzige Minute vergeudet. Mein Leben ist voll von schönen Dingen. Sie sind mir aber nicht vom Himmel gefallen: Ich habe sie mir verdient“, sagt Cortellesi.Paola Cortellesi, 1973 in Rom geboren, ist eine italienische Schauspielerin und Regisseurin. In ihrer Karriere spielte die Komikerin in über 30 Filmen, Theateraufführungen und TV-Serien mit, sie moderierte außerdem Fernseh- und Radioshows. 2002 moderierte Cortellesi auf Rai Uno zusammen mit Gianni Morandi und Lorella Cuccarini die Samstagabend-Show „Uno di noi“. Neben Simona Ventura und Gene Gnocchi moderierte sie das Sanremo-Festival 2004 und 2016 zusammen mit der Popsängerin Laura Pausini die Show „Laura & Paola“. Cortellesi ist seit 2011 mit dem italienischen Filmregisseur Riccardo Milani verheiratet. Das Paar hat eine zehnjährige Tochter Laura.