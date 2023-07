„Bozen-Krimi“ beschert ARD Quotensieg am Donnerstag

Konkurrenz konnte nicht mithalten

Die Episode „Verspieltes Glück“ mit Chiara Schoras und Gabriel Raab lief ab 20.15 Uhr im ersten deutschen Fernsehen. Die Wiederholung der Folge aus dem Jahr 2022 schalteten im Schnitt 4,62 Millionen Menschen ein. Dies entspricht einem Marktanteil von 21,3 Prozent. Damit siegte die ARD mit großem Abstand im Quotenrennen.Die Fall des Bozen-Krimis handelt von einem vertrackten Mordfall in dem es um angebliche Spielschulden geht und schlussendlich sogar im Mafiamilieu ermittelt wird. Die Leiterin der Kriminalpolizei „Capo“ Sonja Schwarz (Chiara Schoras, 47) ermittelt mit Kollegen Jonas Kerchbaumer (Gabriel Raab, 41) nachdem, in Folge eines Streits auf der Rennbahn zwischen 2 Männern,einer von beiden tot aufgefunden wird.Die Comedyserie „Mein Freund, das Ekel“ des ZDF kam auf 2,31 Millionen Zuschauer (10,8 Prozent). Der US-Fantasyfilm „the Seventh Son“ sahen sich 1,26 Millionen an. (5,9 Prozent) Die Episode des Sat.1 Fastfood-Check! und die RTL-Gesellschaftsreportage „Ralf, die Hebamme – Ich bringe ein Kind zur Welt!“ sahen je etwa 950.000 Menschen (4,6 Prozent).Auch die ProSieben-Realityshow „Beauty & The Nerd“ konnte die Zahlen des ARD nicht übertreffen und schaffte mit 790.000 Zuschauern einen Marktanteil von 3,7 Prozent. Die Kabel-eins-Doku „Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ kam auf 3,4 Prozent. Die RTLzwei-Dokusoap „Das Messie-Team - Start in ein neues Leben“ und die Krimi-serie „Monk“ auf ZDFneo blieben unter 400.000 Zuschauern.