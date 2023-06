„The Flash“-Regisseur Muschietti dreht neuen Batman-Film

Mit „Flash“ habe Muschietti einen witzigen, emotionalen und spannenden Film abgeliefert, würdigten die DC-Studio-Bosse James Gunn und Peter Safran den Regisseur.So sei die Wahl für „Batman: The Brave and the Bold“ sofort auf ihn gefallen. Vorlage für den neuen Batman-Film ist die Comicserie von Grant Morrison, in der Bruce Waynes biologischer Sohn Damian und die Figur Robin vorkommen. Über die Besetzung der Rollen oder einen möglichen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.Das Projekt steht nicht in Verbindung mit der Batman-Reihe unter der Regie von Matt Reeves. Für „The Batman“ (2022) hatte Reeves als Hauptdarsteller Robert Pattinson vor die Kamera geholt. Die nächste Folge ist für 2025 geplant.