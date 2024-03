Mitterlana: Heiliges Grab nach mehrjähriger Pause wieder zu besichtigen

Das Heilige Grab kann bis zum Weißen Sonntag in Mitterlana besichtigt werden

Seit 1986 wird dieses dem Maler Kassian Pockstaller zugeschriebene Grab alljährlich aufgebaut. Es ist eines der Größten im ganzen Land.Das sogenannte „Heilige Grab“ von Lana füllt den gesamten Altarraum der St. Peter- Kirche , vom Presbyterium bis zum Hochaltar und wird von insgesamt 77 bunten Glaskugeln gelb, rot, grün, blau und violett beleuchtet. Das Grab versinnbildlicht den Tod, die Grablegung und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus.Gläubige Kirchengänger schätzen diese Tradition der innigen Frömmigkeit während der Kar- und Osterwoche und nutzen die Gelegenheit vor dem Heiligen Grab zu verweilen und gedenkend an Jesu Tod und Auferstehung zu beten.In Lana ist das Hl. Grab heuer wieder ab Gründonnerstag bis einschließlich dem Weißen Sonntag, am 7. April, frei zugänglich. Für alle Interessierten liegt in der Kirche auch eine detaillierte Beschreibung der Tradition zum Mitnehmen auf, die von dem Lananer Heimatkundler Albert Innerhofer verfasst wurde.