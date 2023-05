Archetype HxC Festival: Punk, Hardcore, Metalcore in Bruneck

Das „Archetype HxC Festival 2023“ hat sich mittlerweile in Südtirol einen Namen unter Musikfans gemacht. Das Organisationsteam von „Archetype Shows“ bringt seit mehreren Jahren hochkarätige Musikacts in Bruneck auf die Bühne. Sogar in Zeiten des Lockdowns ließen sich die Festivalmacher nicht entmutigen und verlegten die Konzerte kurzerhand ins Internet.Am Samstag geht die heurige Ausgabe des Festivals über die Bühne, nach dem Motto: „Zurück zu den Wurzeln, zurück zu den guten alten Zeiten, als hXc ein Lebensstil war, Skateboarding eine Leidenschaft und soziale Medien noch nicht existierten.“Die Tore im Ufo Bruneck öffnen ab 17 Uhr. Neben den Bands auf der Hauptbühne gibt es eine Acoustic Stage, einen Skate und Spikeball Contest und leckeres Essen am Street Food Corner.Hier eine Liste der Bands, die beim „Archetype HxC Festival 2023“ zu hören sein werden:SAINT CITY ORCHESTRA (CH) – Irish PunkVENUES (GER) – Post-Hardcore / Modern MetalBLUTHUND (GER) – StromGitarrenWutRap / CrossoverSWALLOW'S ROSE (GER) – Punk RockCHRIS MAGERL & THE BURNING FLAGS (AT) – Indie / Folk PunkDoors: 19 UhrForgotten Lyrics (bz)Heavy Kevy (Insanity Alert - AT)Chris Magerl (AT)Swallow's Rose (GER)Yunger (AT)Start: 18 Uhr