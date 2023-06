„Die Kraft der Inspiration“ – 3. Konzertreihe der Südtirol Filarmonica

Orchesterbesetzung 2023

Auftritte

Das Orchester Südtirol Filarmonica, welches 2019 gegründet wurde, bereitet auch dieses Jahr eine besondere Konzertreihe vor und wird vom 6. bis zum 8. Oktober in Toblach, Bozen und Meran vor dem heimischen Publikum auftreten. Diese einzigartige Initiative hat das Ziel, Südtiroler Musiker, welche in der Welt leben und arbeiten, für eine Woche in ihre Heimat zu bringen und das Südtiroler Publikum mit ihren Klängen zu begeistern, heißt es in einer Aussendung der Südtirol Filarmonica.Von den mittlerweile 319 Südtiroler Musiker, welche die breite und vielfältige Basis der Südtirol Filarmonica darstellen, werden 75 davon die Orchesterbesetzung für die Konzertreihe 2023 bilden. Damit erfährt der Umfang des Orchesters eine stetige Steigerung: waren es beim Debüt 2021 noch 55 Musikerund 2022 deren 66, so werden dieses Jahr 75 Musiker die Bühnen betreten.Die Mitbegründerin der Südtirol Filarmonica, Isabel Goller, hierzu: “Die Südtirol Filarmonica basiert auf den Werten des Miteinander und der Inklusion, und stellt eine wichtige Bedeutung und Wertschätzung für die Musiker unseres Landes dar. Sie repräsentiert den europäischen Gedanken der Zusammenarbeit und des kulturellen Austausches über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. In diesem Jahr werden insgesamt 75 Musiker auf der Bühne stehen, und davon – getreu unserem Rotationsprinzip – 33 neue Gesichter. “Südtiroler Berufsmusiker, die in den Sinfonieorchestern dieser Welt tätig sind und auf internationalen Bühnen das Publikum zu begeistern wissen, sowie einige Studierende werden wieder gemeinsam in Südtirol auftreten. Darunter befinden sich mehrere herausragende Musikerpersönlichkeiten wie zum Beispiel der Trompeter Bernhard Plagg, der im Deutschen Sinfonieorchester Berlin engagiert ist, oder Martin Pratissolli, Cellist im Orchestra dell’Arena di Verona. Die längsten Anreisen werden diesmal der Hornist Armin Terzer aus China und die Flötistin Carolin Ralser aus Singapur auf sich nehmen.Das diesjährige Konzertprogramm der Südtirol Filarmonica steht unter dem Titel „Die Kraft der Inspiration“ und repräsentiert die beeindruckende Entwicklung symphonischer Musik in einer knapp 70-jährigen Zeitspanne, von Berlioz’ Ouvertüre “Le Carnaval Romain“ (1843) bis Stravinskys “Der Feuervogel“ (1910).„Inspirieren und inspiriert werden“ - so lässt sich die Verbindung der insgesamt vier auf dem Programm stehenden Komponisten zueinander beschreiben.„Hector Berlioz eröffnete mit seiner neuen Art der Instrumentations- und Interpretationspraxis einen wichtigen Schritt in eine orchestrale Erneuerung, die bis dahin gültige Traditionen hinter sich lassen sollte. Kein geringerer als Richard Wagner schöpfte geistiges Kapital aus dieser Entwicklung und sprengte mit seinem sogenannten “Gesamtkunstwerk“ alle Regeln der Kunst und eröffnete dadurch einen neuen, wegweisenden Horizont.Claude Debussy, Hauptvertreter des französischen Impressionismus, legte in weiterer Folge mit seinen Zeitgenossen jegliche Form ab und lebte eine bis dahin noch nicht erreichte kompositorische Freiheit. Schließlich führte der junge Stravinsky mit seinem Feuervogel die Musik - aus heutiger wie aus damaliger Sicht - erstmals in die Moderne.“, so Michael Pichler, Künstlerischer Leiter und Dirigent der Südtirol Filarmonica. “Dieses Programm spiegelt die Vielfalt und den Reichtum der klassischen Musik wider und lädt die Zuhörer ein, in eine Welt der kreativen Inspiration einzutauchen.“Die Konzertreihe 2023 der Südtirol Filarmonica umfasst 3 Auftritte:Vorbereitet werden die Auftritte bei den gemeinsamen Proben vom 1. bis 6. Oktober im „Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach Dolomiten“. Nach dem Konzert in Meran treten die Musiker und der Dirigent wiederum die Reise zurück zu den jeweiligen Wirkungsstätten an.