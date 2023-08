Gustav Mahler Akademie: Symphonisches Konzert am Freitag

Französischer Impressionismus beim Symphonischen Konzert unter Leitung von Matthias Pintscher

Am Pult steht der dieser Musik besonders verbundene deutsche Komponist und Dirigent Matthias Pintscher. - Foto: © JEREMY GARAMOND

Eintauchen in Ravels Märchenwelt mit der Familie-Einführung und anschließendem Konzertbesuch

Kammerkonzert im Rahmen der Laurenzinacht am 10.August im Merkantilgebäude