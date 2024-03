Südtiroler Chorverband Singtag für Jungebliebene

So kamen am 2. März beim „Singtag für Junggebliebene“ im Bozner Kolpinghaus 33 Personen aus allen Landesteilen zusammen, um gemeinsam zu singen . Chorleiter Edgar Wolf aus Österreich erarbeitete gemeinsam mit den Teilnehmern Lieder aus den verschiedensten Sparten und Epochen und gab wertvolle Tipps zur Stimmpflege.Der Referent habe sich über die positive Atmosphäre und die motivierten Sänger gefreut. Er betonte, dass das wichtigste Ziel die Freude an der Gemeinschaft und am Singen sei: „Dieser Tag soll für die Teilnehmenden ein Feiertag werden und ein Ausspannen aus dem Alltagstrott.“