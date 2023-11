2 Brüder, eine Bühne und viel Spaß

„ Man kann offener reden, man kann sich gegenseitig unterstützen, man getraut sich auch eher was, dem Bruder zu sagen, zu fragen oder Kritik zu üben ” — Michi Steiner

Andreas Steiner: Auf jeden Fall. Unser Opa Hans ist einer der Mitbegründer der Heimatbühne. Dann hat unser Tata, Franz Steiner, und unser Onkel, Herbert Steiner, mitgespielt, die weiterhin im Verein aktiv sind. Und dann sind auch meine Brüder Michi und Anton mit dabei.Michi Steiner: Auch die nächste Generation steht schon bereit. Aktuell sind bereits meine beiden Kinder, Leonie und Jonas, Mitglieder im Verein.Andreas Steiner: Das ist schon lang her. Ich bin das letzte Mal mit meinem Vater beim Stück „Die Lügenglocke“ 2008 auf der Bühne gewesen .Michi Steiner: Ich habe ebenfalls mit meinem Tata einmal auf der Bühne zusammengespielt, auch das ist bereits ein paar Jahre her.Michi Steiner: Ich bin mir ganz sicher, dass wir beide einmal zusammen auf der Bühne waren. Das ist aber bereits so lange her, dass wir uns selbst nicht mehr erinnern.Andreas Steiner: Ich habe jetzt längere Zeit aus privaten und arbeitstechnischen Gründen nicht gespielt. Ich war mit der Arbeit viel unterwegs. Jetzt habe ich ein wenig zurückgeschraubt. Als ich erfahren habe, dass ich heuer mit meinem Bruder Michi spielen darf, hat es nicht lange gedauert, mich zu überzeugen.Michi Steiner: Ich glaube schon, dass man sich ein wenig leichter tut, weil man sich kennt. Man kann offener reden, man kann sich gegenseitig unterstützen, man getraut sich auch eher was, dem Bruder zu sagen, zu fragen oder Kritik zu üben. Mich freut es sehr, mit meinem Bruder auf der Bühne zu stehen, so wie vor einigen Jahren mit meinem Vater.Andreas Steiner: Ich kann dem nur zustimmen. Wir unterstützen uns viel untereinander.Michi Steiner: Ich glaube, da haben wir beide Probleme (lacht).Andreas Steiner: Ja, stimmt. Ich habe mich heuer schwergetan, den Text zu lernen. Jetzt glaube ich, passt es aber.Michi Steiner: Es erwartet sie wieder ein Auf- und Ab der Gefühle und viele Missverständnisse. Vor allem können sich die Zuschauer auf eine neue Produktion mit sehr vielen Schauspielern freuen. Mit neuen, aber auch bekannten Gesichtern.Andreas Steiner: Und auch der Lachmuskel wird sehr beansprucht werden. An dem wird es sicher nicht fehlen.Termine: 10.11, 12.11, 16.11, 18.11, 19.11 im Haus Unterland Neumarkt. Tickets unter heimatbuehne-neumarkt.it oder 371 531 8713