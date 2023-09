Transart: 2 Glanzpunkte zum Abschluss

Music in the Belly: Karlhein Stockhausens Werk in einer Neuinterpretation von Simon Steen-Andersen

Monkey off my Back or the Cat's Meow

Foto: © Orpheas Emirzas

1975 komponierte Karlheinz Stockhausen ein rätselhaftes Werk für die Percussions de Strasbourg. Die Partitur enthielt mehr Regieanweisungen als Musik, die etwa aus 12 mit den Tierkreiszeichen verknüpften Melodien bestand, die aus vom Komponisten selbst angefertigten Spieluhren erklangen.Zum Werk inspiriert wurde er von seiner Tochter Julika, als sie im Alter von 2 Jahren kleine Geräusche in sich entdeckte, ihren knurrenden Magen hörte: „Du hast Musik in deinem Bauch“, sagte ihr Vater. Einige Jahre später wachte er eines Morgens auf, nachdem er von dem Stück geträumt hatte, und brachte es zu Papier. Fast 50 Jahre nach der Uraufführung des Werks haben die Percussions de Strasbourg Simon Steen-Andersen um die Entwicklung einer neuen Interpretation und Inszenierung gebeten. Eine einfache Frage leitet den dänischen Künstler: Wie hätte Music in the Belly in Stockhausens Traum ausgesehen und geklungen, noch bevor er aufwachte?Wie kann etwas aus nichts entstehen? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Philosophie seit ihren Anfängen, sondern auch den US-Choreografen Trajal Harrell. In seiner neuen Arbeit sucht er nach Formen, die sich frei und ohne äußere Einwirkung entwickeln. Ausgangspunkt des Projekts ist eine obskure Versammlung schillernder Charaktere in den weiten Dimensionen der Schiffbau-Halle.In der Zusammenkunft von Tänzern und Schauspielern des Zürcher Ensembles entfalten sich die Potenziale für Revolution und Schönheit gleichermaßen, werden Konzepte von etwas und nichts in ein Nebeneinander gebracht. So entsteht ein Stück, das zwischen historischen Bezügenund Pop-Kultur, zwischen Alltagsgesten, sozialen Mustern und Posen die Kräfte des Körpers beschwört. „Was für ein großartiges Spektakel!“ schreibt Lilo Weber in der Neue Zürcher Zeitung.