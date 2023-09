Transart: Das erwartet Sie an diesem Wochenende

Thomas Bangalter: Mythologies

Purgatorium Kaser

Matthias Vieider.<?ZP?> - Foto: © Arno Dejaco

Andrea Bernard. - Foto: © Anna Cerrato

Installationsansicht. - Foto: © Ludwig Thalheimer

Elektropoplegende Thomas Bangalter (Ex-Daft Punk) am Samstag als Ballettkomponist im NOI Techpark, am Sonntag dann „der ganze N.C. Kaser“ als 12stündiges immersives Performancespektakel am Taberhof in Flaas.Ballettmusik aus der Feder eine Elektro-Pop Legende am Samstagabend im NOI TechparkMit einer effektvollen Videobotschaft vollzog im Februar 2021 die mythische französische Elektro-Formation Daft Punk ihre Auflösung - nach fast 30 Jahren, in denen „das Duo zeitweilig das Größte und mit Sicherheit auch Beste war, was die elektronische und auch die Pop-Musik bislang zu bieten hatten“ (Süddeutsche Zeitung).Und da offenbar selbst die beiden Mitglieder Skrupel haben, an den eigenen Legendenstatus anzuknüpfen, wagt sich Thomas Bangalter bei seinem ersten Solowerk in gänzlich neues Territorium vor – sein Weg führt ihn in die klassische Musik, genauer: die Ballettmusik. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Bangalter, selbst Sohn einer Ballett Tänzerin, arbeitete für sein groß angelegtes Orchesterwerk mit dem als wichtigsten französischen Choreografen geltenden Angelin Preljocaj zusammen. Preljocaj beauftragte die Komposition und realisierte auch das dazugehörige Ballett zu „Mythologies“, das bei Transart aufgeführt vom Haydnorchester in der italienischen Premiere konzertant zu hören ist.In 23 Sätzen geht es einmal quer durch die Geschichte der Mythologie. Das Musikportal Laut.de lobte die Komposition im April 2023 als „eine rundum gelungene Ballettuntermalung; sie ist sogar so gut, dass man weit weg von der Bühne sich dieselbe und ihre Akteure ausmalen kann“ und bezeichnete die Arbeit als einen „für den Musiker Bangalter ein gewagter, gelungener Schritt.“Das Haydn Orchester wird im NOI Techpark von Lee Reynolds geleitet. Samstag, 23.9.2023, 20:30 Uhr. Bangalter ist am Samstagvormittag um 11:00 Uhr bereits zu einem Talk in der Transart OASIE zu Gast.Andrea Bernard und Matthias Vieider inszenieren am Taberhof in Flaas einen ganzen Tag lang das Gesamtwerk von N.C. Kaser, unterstützt von vielen Kulturschaffenden aus der unmittelbaren Umgebung.Rund 1000 Seiten umfasst das literarische Gesamtwerk von Norbert Conrad Kaser: 1000 Seiten voller Schmerz, Sehnsucht und Anklage. Im Versuch die Gesamtheit von Gedichten, Prosa und Briefen zu verdichten, verwandeln Regisseur Andrea Bernard und Dramaturg Matthias Vieider den Taberhof in Flaas am 24. September für 12 Stunden in das purgatorium kaser: Eine immersive Installation, in der mit Lesungen, szenischen Einrichtungen und musikalisch-schauspielerischen Interventionen Kasers literarischer Kosmos erfahrbar wird.Eine brodelnde Kompression einer widerspenstigen Zerrissenheit. Neben Patrizia Pfeifer, Sebastian Malfer, Giulia Tornarolli und Freddy Redavid sind auch viele Schauspieler:innen der Heimatbühnen Jenesien und Afing, Musiker:innen der Musikkapellen Flaas, Jenesien und Afing und der Kirchenchor Flaas Teil der Produktion. Die mit 12 Stunden angegebene Aufführungsdauer soll jedoch niemanden abschrecken: „Die verschiedenen Episoden sollen das Leben und den literarischen Weg zusammenfassen, den Kaser eingeschlagen hat. Das Publikum kann sich frei im Taberhof bewegen und wählen, was es hören und was es sehen möchte.Jeder Raum wird so gestaltet, dass er einige Aspekte der Arbeit und des Lebens des Dichters durch sensorische und immersive Anregungen erzählt, die sich nicht auf reines Zuhören beschränken“ erläutert Regisseur Bernard den Ablauf der von 8 bis 20 Uhr am Sonntag den 24. September stattfindenden Veranstaltung am Taberhof in Flaas.