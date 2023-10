„Backstage“-Konzerte im ALGO: Finale mit Jason

Der Südtiroler Musikszene eine Bühne zu geben, das ist die Ursprungsidee hinter der Initiative „Backstage“. Jeden Freitag werden im Rahmen der Aktion heimische Bands und Künstler mit ihren neuen Werken präsentiert, und zwar auf STOL , Südtirol 1 und im Dolomiten Magazin.Darüber hinaus wurde heuer eine „echte“ Bühne geschaffen im ALGO, wo Musikfans seit Frühjahr Südtiroler Musiker regelmäßig live erleben durften: „Backstage goes on stage“ sozusagen.Das 11. und zugleich letzte Konzert dieses Jahres findet am 18. Oktober mit Jason statt. Der Künstler gehört zweifellos zu den bekanntesten Exponenten im volkstümlichen Party-Schlager. Seine Energie auf der Bühne ist mitreißend.Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr im Genuss-Bereich des ALGO auf Ebene 2. Der Eintritt ist wie bei allen „Backstage“-Events bisher frei.