Beliebteste Campingplätze Europas: Diese Südtiroler sind unter den Top 100

6 Campingplätze in Südtirol unter Top 100

„Bewertungen der Camper ist entscheidend“

Der beliebteste Campingplatz Europas ist zum vierten Mal in Folge der Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern), gefolgt vom Camping Sonnenland Lutzmannsburg (Burgenland) und dem Camping Natürlich Hell (Nodtirol). Als höchster Aufsteiger gilt das Eifel-Camp Freilinger See in Nordrhein-Westfalen. Unter den 100 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 72 in Deutschland, 19 in Österreich, 7 in Italien (davon 6 in Südtirol) und 2 in der Schweiz.Auf der Liste der 100 beliebtesten Campingplätze in Europa finden sich 6 Südtiroler Campingplätze, 2 schafften sogar den Sprung unter die Top 10: Das Luxury Camping Schlosshof (Lana) belegt Platz 5 und das Camping Gloria Vallis (Glurns) den 7. Platz.Camping Völlan (Völlan) findet sich im Ranking auf Platz 38, dicht gefolgt vom Camping Olympia in Toblach (Platz 40).Das Alpin Fitness Waldcamping Völlan bei Meran landete auf Platz 44 und erhielt außerdem die beste Bewertung für „Sauberkeit allgemein“.Das Camping Löwenhof (Vahrn) komplettiert die Südtiroler Campingplätze auf dem 47. Rang.Neben den 6 Südtiroler Campingplätzen findet sich in dem Ranking ein weiterer Campingplatz in Italien: Das Camping Village Marina di Venezia (Cavallino Treporti) schaffte es auf Platz 77.Der camping.info Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen in der Campingbranche. Durch die bewährte Award-Formel, welche die allgemeine Gästezufriedenheit sowie die Anzahl und die Aktualität der Bewertungen berücksichtigt, landen nicht nur große, sondern auch kleinere Plätze im Ranking.„Der camping.info Award ist ein reiner Publikumspreis. Einzig und allein entscheiden die Bewertungen der Camper darüber, wie sich das Ranking jedes Jahr erneut zusammensetzt. Unsere jüngste Camper-Umfrage hat ergeben, dass für Nutzer insbesondere die Bewertungen aus den vergangenen 5 Jahren eine Rolle bei der Urlaubsplanung spielen. Daraufhin haben wir das Award-Konzept leicht angepasst. Im Award 2024 werden nicht wie bis 2023 üblich die Gästemeinungen der letzten 10, sondern nur die vergangenen 5 Jahre berücksichtigt. Mit dem Award-Ranking möchten wir eine maximal repräsentative Auswahl und optimale Unterstützung für die Reiseplanung bieten“, erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info.Als Grundlage für den camping.info Award 2024 dienen mehr als 135.000 Bewertungen von über 73.000 Campingurlaubern. Urlaube mit Reisemobil, Wohnwagen oder Zelt gewinnen nach wie vor an Beliebtheit. „Aufgrund der steigenden Attraktivität von Camping empfehlen wir Urlaubern, möglichst frühzeitig den gewünschten Campingplatz zu reservieren. Beliebte Plätze sind – insbesondere in den Ferienzeiten – schnell ausgebucht“, sagt Möhrle.