Dieser Südtiroler will zum Song Contest nach Malmö

„Ich gebe meine 100 Prozent“

„Ein super Sprungbrett“

Oberflächliche Dating-Szene

Südtirol und der ESC, da war doch was? Richtig, vor 2 Jahren versuchte es das Brixner Pop-Duo Anger und musste sich erst im Finale Lumix geschlagen geben, der stattdessen für Österreich zum ESC fuhr. STOL hat damals mit dem Duo gesprochen. Mit Diego Federico wagt es nun ein weiterer heimischen Künstler – allerdings für die Republik San Marino. Warum San Marino? „Ich hätte mich genauso für Italien bewerben können, allerdings ist das ein endloses Prozedere, das über das ´Festival di Sanremo´ führt. Die Lieder müssen zudem in Italienischer Sprache sein, man muss von einer Plattenfirma angemeldet werden und vieles weitere mehr“, erklärt er gegenüber STOL. San Marino sei da weniger streng, „wirklich jeder kann um seine Chance kämpfen, auch Künstler ohne Plattenvertrag“.2 Vorrunden hat der „Starmania“-Teilnehmer von 2021 im Rahmen der Vorausscheidung bereits überstanden, jetzt steht er im Halbfinale, das an diesem Freitag stattfinden wird. An die 80 Künstler singen um einen der 8 Finalplätze; der Sieger darf als offizieller Beitrag San Marinos im Mai nach Malmö.Der Jenesiener, der sich in Stuttgart und Wien niedergelassen hat, will am Freitag seinen unveröffentlichten Song „Drop it“ präsentieren. „Ich werde mich auf ein gutes Storytelling konzentrieren, imposante Tanzperformances sind in dieser Phase noch nicht gefragt.“ Angesprochen auf seine Erwartungen, gibt er sich gelassen: „Ich habe mittlerweile so viele Castings und Bewerbungen hinter mir, dass ich mir gar keine großen Erwartungen mehr mache. Ich weiß, was ich kann. Und wenn ich vom Format und von den Menschen überzeugt bin, gebe ich meine 100 Prozent und den Rest überlasse ich dem Universum.“Was aber fasziniert Federico am ESC? „Der Song Contest ist für mich ein riesengroßer Spielplatz, wo viele verschiedene Künstler und Sänger aufeinandertreffen und die kulturelle Vielfalt Europas gefeiert wird. Ich finde das grandios. Noch dazu ist der ESC ein super Sprungbrett für junge Talente.“Wer nicht bis zur Veröffentlichung von „Drop it“ warten möchte, kann sich Federicos neue Single „Swipe“ zu Gemüte führen. Darin kritisiert er die heutige Dating-Szene: „Wir schaffen es nicht mehr, miteinander zu kommunizieren und unsere Gefühle auszudrücken, wollen uns kaum noch binden, weil wir uns von allem ein wenig leisten und keine Kompromisse eingehen möchten.“