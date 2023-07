Gianna Nanninis Leben wird verfilmt

Die ersten Szenen wurden auf der „Piazza del Campo“, dem Hauptplatz von Nanninis Geburtsstadt gedreht, auf dem jährlich das weltbekannte Pferderennen „Palio di Siena“ stattfindet. „Sei nell anima“ (Du bist in der Seele) lautet der Titel des Films, der sich auf einen der beliebtesten Hits der toskanischen Sängerin bezieht.Regisseurin des Films ist die Italienerin Cinzia Th Torrini, die für Serienproduktionen bekannt ist. Die 69-jährige Gianna Nannini arbeitete selbst am Drehbuch. Der Film sei „eine Reise in das Leben und den kreativen Geist einer Frau, die für ihre Träume kämpft, ohne von anderen Menschen und ihren eigenen Dämonen beeinflusst zu werden“, betonte die Regisseurin laut Medienangaben.„Wir drehen hier in Siena, weil wir Gianna nicht ohne ihre Geburtsstadt erzählen können. Der Sängerin liegt Siena sehr am Herzen, sie ist eine Tochter der Welt, aber diese Stadt ist ihre Heimat“, erzählte die Regisseurin.Mit Hits wie „Latin Lover“, „I maschi“ und „Bello e impossibile“ hat sich Nannini seit Ende der 1970er-Jahre in die Herzen ihrer Fans gesungen. Eine Rebellin war „Gianna nazionale“ von Anfang an. Insgesamt hat die Musikerin – deren Bruder der Ex-Rennfahrer Alessandro Nannini ist – über 20 Alben herausgebracht.