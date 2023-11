Grödner Kunstgymnasium peppt Schule in Triest auf – „Nun viel einladender“

Mit dem sperrigen Gepäck fielen die Schüler bei der Anreise gleich auf. - Foto: © Cademia

Die beiden Schülerinnen sind stolz auf ihre Arbeit. - Foto: © Cademia

Besuch des dortigen Deutschunterrichts

Eine Wand in der Schule in Triest, die die Schüler aus Gröden gestaltet haben. - Foto: © Cademia

„Schule ist nun viel einladender“

Die Schüler waren gut auf ihre Arbeit in Triest vorbereitet. Die Schablonen hatten sie schon zuvor angefertigt. - Foto: © Cademia

5 Tage lang waren die Schüler der 4. Klassen des Kunstgymnasiums in Triest. Mit im Gepäck hatten sie Kartons, Bilder, Farben, Spraydosen und andere Arbeitsmaterialien, die sie schon zuvor vorbereitet hatten. Bei der Anreise fielen sie am Bahnhof mit dem ungewöhnlichen Gepäck gleich auf.Im Rahmen des Projekts sollten sie die Schule „Istituto Comprensivo Ai Campi Elisi“ verschönern, um das Lernklima dort zu verbessern. Das Thema war Meer und Berge. Jeden Vormittag waren die Grödner Schüler in der Schule und haben Wände und Türen gestaltet. Als Belohnung für die geleistete Arbeit durften sie am Nachmittag die Stadt, Museen und andere Schulen besichtigen.Während der Projektwoche tauschten sie sich auch mit den Schülern und Lehrpersonen der Schule in Triest aus. Besonders in Erinnerung geblieben ist den Schülern der Besuch des dortigen Deutschunterrichts. Die Schüler in Triest nutzten die Gelegenheit, um einige Worte mit den Muttersprachlern auszutauschen und von ihnen zu lernen.Die Lehrer der Schule in Triest waren vom Besuch aus Südtirol begeistert und bedankten sich herzlich. „Durch diese Initiative ist unsere Schule nun viel einladender und bunter. Ich danke euch, dass ihr eure Zeit und eure Fähigkeiten für unsere Schule eingesetzt habt“, sagte eine Lehrperson zu den Schülern.Auch die Lehrpersonen des Kunstgymnasiums waren erfreut: „Bei dem Projekt haben alle 3 Fachrichtungen unserer Schule Design, Grafik und Bildnerisches Gestalten zusammengearbeitet. Alle Schüler konnten somit auch etwas von den anderen Fachrichtungen lernen“, sagt die Lehrperson für Malerei, Verena Costamoling. Man freue sich deswegen bereits auf das nächste Projekt.