Das Rätsel um das Nazi-Gold von Franzensfeste

Es ist der 16. Dezember 1943, als ein Transport mit wertvoller Fracht in der Festung Franzensfeste eintrifft: Es sind die Goldreserven der Banca d'Italia, zwischen 116 und 125 Tonnen Gold sollen es gewesen sein. Als die US-Armee nach Kriegsende in die Festung eindringt, findet sie noch rund 24,7 Tonnen Gold, die 1947 an Italien zurückgegeben wurden. + Von Uwe Ringleb und Margit Fuchs