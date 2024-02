Demenzstudie: Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht

+39 345 430 7904

Angesprochen sind Angehörige ebenso wie „Badante“. Die Voraussetzung: Man muss in Südtirol ansässig sein und daheim eine Person mit Demenz pflegen.„Interessierte können sich unter der Nummeranmelden“, erklärte Studienleiterin Dr. Barbara Plagg bei der Vorstellung des Projekts. Eine Psychologin komme dann nach Hause, man müsse sich nirgends hinbegeben. „Die Psychologin wird mit den Hauptpflegepersonen gemeinsam einen Fragebogen ausfüllen. Das dauert etwa 45 bis 50 Minuten“.Sofern es möglich sei, werde auch ein 5- bis 10-minütiges Screening mit der oder dem Demenzkranken durchgeführt.„Wir hoffen, dass wir eine große Anzahl an Menschen erreichen. Die Daten sind wichtig. Sie werden es erlauben, gute Entscheidungen zu treffen, um zu wissen, was Personen mit Demenz und deren Pflegende brauchen“, so Dr. Plagg. Alle Daten werden anonymisiert.