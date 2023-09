„Harry Potter“-Schauspieler Michael Gambon ist tot

Michael Gambon (Albus Dumbledore, von links) mit seinen „Harry Potter“-Kollegen Evanna Lynch (Luna Lovegood) sowie den Zwillingen Oliver und James Phelps (George und Fred Weasley). - Foto: © GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AARON DAVIDSON

Foto: © AFP / LEON NEAL

Besonders junge Generationen kannten Gambon aus den „Harry Potter“-Filmen mit langem Bart, grauen Haaren und sanftem Blick. Er spielte Albus Dumbledore, den Leiter der Zauberschule Hogwarts.Die Rolle war in den ersten beiden Filmen von Richard Harris verkörpert worden. Nach Harris' Tod im Jahre 2002 hatte Gambon den wichtigen Part übernommen.„Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Sir Michael Gambon bekanntzugeben“, teilte seine Familie der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Ihr Ehemann und Vater sei friedlich im Krankenhaus mit seiner Frau Anne und Sohn Fergus an seiner Seite nach einer Lungenentzündung gestorben.„Wir bitten darum, unsere Privatsphäre zu achten in dieser schmerzhaften Zeit und danken für Ihre unterstützenden und liebevollen Nachrichten“, hieß es in der Mitteilung weiter.Der am 19. Oktober 1940 in Dublin geborene Gambon begann seine Schauspielkarriere in den frühen 1960er-Jahren auf der Bühne und wechselte später zum Fernsehen und zum Film.Zu seinen bemerkenswerten Filmrollen gehören ein psychotischer Mafia-Anführer in Peter Greenaways „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber “ (1989) und der alte König George V. in Tom Hoopers „The King's Speech“ (2010).Der irisch-britische Schauspieler Gambon spielte auch in den Serien „Maigret“ und „The Singing Detective“ mit. In der mehrteiligen BBC-Verfilmung von Jane Austens „Emma“ von 2009 verkörperte er auf liebevoll vertatterte Weise Mr. Woodhouse, den Vater der Hauptfigur.