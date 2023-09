Schafe fressen 100 Kilo Cannabis – Hirte: „Tiere verhielten sich seltsam“

Da hat der Hirte wohl nicht schlecht gestaunt: In der Region Thessalien drang eine Schafherde in ein Gewächshaus ein und fraß dort rund 100 Kilogramm Cannabis. Die berichtet das griechische Nachrichtenportal „TheNewspaper.gr“.In der Folge habe der Hirte seltsames Verhalten bei seinen Tieren beobachtet: Sie hätten ihre Köpfe eigenartig verdreht. Daher machte er sich auf die Suche nach der Ursache und stieß dabei auf das leergefressene Gewächshaus, in dem das medizinische Cannabis angebaut wurde.Der Besitzer der Anlage kommentierte den Vorfall gegenüber dem Nachrichtenportal: „Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll.“Dass die Schafe überhaupt in das Gewächshaus eingedrungen sind, dürfte wohl an den Folgen der Hitzewelle, Waldbrände und der schweren Überschwemmungen der vergangenen Wochen in der Region liegen. Dadurch wurde ein großer Teil der Ernten aber auch viele Weideflächen zerstört, sodass die Tiere wohl verzweifelt auf der Suche nach Futter waren.